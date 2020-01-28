الأشباح: حقيقة أم وهم؟ علماء يجيبون

قال علماء إن لديهم تفسيرا لادعاء الكثيرين رصد أشباح وأرواح شريرة، تتعلق بمزاعم التجارب الخارقة وأنماط النوم.
إحدى هذه الطرق تتمثل في الوصول إلى حالة النوم العميق، حيث يصاب الفرد بالشلل ولا يمكنه الخروج من أحلامه.
ويوجد تفسير آخر لهذه الحالة، يسمى متلازمة "الرأس المتفجر"، حيث يسمع الشخص صوتا مدويا أثناء الانجراف في الظاهرة، لكن لا يوجد تفسير لذلك.
وتقول البروفيسورة غريغوري: "عندما نغفو، فإن التكوين الشبكي لجذع الدماغ وجزء من عقولنا يشارك في الوعي، يبدأ عادة في تثبيط قدرتنا على الحركة ورؤية وسماع الأشياء".
وأتمت غريغوري "أملنا هو أن تساعد التفسيرات العلمية للتجارب الخارقة الآخرين، بأن تحد من القلق".
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