تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء غداً

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى "استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام".
وقال مكتب الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "يعلن يوم غد الأربعاء المصادف ٢٩ من شهر كانون الثاني الحالي عطلة محلية لكافة دوائر المحافظة".
وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي بمناسبة "ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام".
وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي بمناسبة "ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام".
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