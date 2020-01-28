تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء غداً

وقال مكتب الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "يعلن يوم غد الأربعاء المصادف ٢٩ من شهر كانون الثاني الحالي عطلة محلية لكافة دوائر المحافظة".

وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي بمناسبة "ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام".

