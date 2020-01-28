اعربت نقابة المحامين في محافظة الديوانية عن استعدادها لتقديم المساعدة القانونية والوقوف مع المتظاهرين في المحاكم والترافع عنهم في الدعاوى التي أقيمت ضدهم مجانا... كما انتقد عدد من المحامين اجراءات الحكومة والاجهزة الامنية بعد ما تعرض له المتظاهرون من ملاحقة ومحاولات لفض الاعتصامات بالقوة كان نتيجتها سقوط العديد من الضحايا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نقابة المحامين: مستعدون للترافع بالنيابة على المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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