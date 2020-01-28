مكافحة إجرام بغداد: استشهاد منتسب أثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوب شرق العاصمة

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، "استشهاد منتسب" لديها وإصابة ضابط ومنتسب جراء اشتباك مسلح اندلع أثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوبين بقضايا خطف وقتل شرق العاصمة، مشيرةً إلى قتل المتهم أثناء الاشتباك. وقالت المديرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى مديرية مكافحة اجرام بغداد منسوبها الشهيد البطل ر.ع (سلام عويز علگ) الذي استشهد خلال تأديته الواجب الرسمي شرق العاصمة بغداد عند تنفيذ امر قبض بحق أحد المطلوبين بقضايا القتل والخطف وخلال الاشتباك المباشر بالأسلحة المتوسطة مع المتهم، استشهد المنتسب وأصيب احد الضباط ومنتسب، حيث تم قتل المتهم في هذا الاشتباك".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رجال وزارة الداخلية سيبقون اليد الضاربة من أجل أمن العراق وشعبه وأن دماءهم الزاكيات ستكون عطراً لتراب هذا الوطن الغالي".

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