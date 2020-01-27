الحلبوسي: مازال هناك شباب بساحات التظاهر تطالب بالاصلاح ولابد من الاستجابة لمطالبهم

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "القوى السياسية مدعوه للتعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي"، مبينا أن "اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية - على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب - تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد".وأضاف الحلبوسي، أن "ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي".

واشار الى أن "الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات".



واستنكر الحلبوسي، بحسب البيان، "استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها".