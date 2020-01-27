صندوق الاستثمار السعودي يقترب من شراء نادي نيوكاسل الانكليزي

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أمس الأول أن صندوق الاستثمار السعودي التابع لولي العهد محمد بن سلمان ، يسعى إلى الاستحواذ على نادي نيوكاسل بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" الإنكليزية، فإن "عملية استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل باتت قريبة من الانتهاء، حيث أصبح الأمر مؤكدًا بنسبة 90%".



وأشارت إلى أن "القيمة المالية لتلك الخطوة ستبلغ 340 مليون جنيه إسترليني".

وأوضحت أن "صندوق الاستثمار السعودي ليس الطرف الوحيد الذي قدم عرض شراء نيوكاسل، حيث إن هناك رجلي أعمال شهيرين هما ديفيد وسيمون روبن، وسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي".

وبينت أن "الأطراف المشاركة في تلك الصفقة قامت بإنشاء شركة باسم "زيبرا" في إشارة إلى الحيوان الشهير ذو اللونين الأبيض والأسود وهو نفس قميص نيوكاسل".



وحسب الصحيفة ذاتها، "سيحصل صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم النادي، ويصبح مالكًا للأغلبية".