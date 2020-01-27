جدول مباريات 'المجموعة الحديدية' في دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-01-27 | 17:10 1,169 مشاهدة أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دوري كرة القدم الممتاز للموسم الحالي وفق الآلية الجديدة. وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الثالثة - المرحلة الأولى الجولة الأولى 18-2

الطلبة - نفط الوسط

نفط ميسان - اربيل

الشرطة (انتظار) Advertisements الجولة الثانية 21-2

الطلبة - نفط ميسان

الشرطة - نفط الوسط

اربيل (انتظار)



الجولة الثالثة 24-2

الطلبة - الشرطة

نفط الوسط - اربيل

نفط ميسان (انتظار) الجولة الثالثة 24-2الطلبة - الشرطةنفط الوسط - اربيلنفط ميسان (انتظار) الجولة الرابعة 27-2

الطلبة - اربيل

الشرطة - نفط ميسان

نفط الوسط (إنتظار) الجولة الخامسة 6-3 نفط ميسان - نفط الوسط

الشرطة - اربيل

الطلبة (إنتظار)



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