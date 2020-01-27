مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان تابعة للولايات المتحدة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.

من جانبه، امتنع البنتاغون، حسب الوكالة، عن تقديم أي تعليق رسمي على الحادث في ظل إعلان حركة "طالبان".