نائب يدعو رئيس الجمهورية إلى عدم 'خذلان' المتظاهرين

دعا النائب محمد الخالدي، الاثنين، رئيس الجمهورية إلى عدم "خذلان" المتظاهرين في "معركة" الإصلاح والتغيير.
وأضاف أنه "يقابل هذا المحور طرف اخر من النواب المتحررين المتضامنين مع المطالب الشعبية والراغبين بابعاد العراق عن التخندقات الطائفية والعرقية، وصولاً الى بناء دولة مؤسسات تنسجم مع تطلعات الجماهير وتحقق رغباتهم، وان يتم بناء دولة يكون فيها العراق للعراقيين فقط وليس لغيرهم".
وأكد الخالدي، انه "في ظل هذه المعادلة المعقدة فان رئيس الجمهورية نجح بالاختبار الاول حين لم يرضخ لضغوط دعاة المحاور في تمرير مرشحيهم، واصبح اليوم امام معركة اخرى في نصرة الجماهير الغاضبة وتكليف مرشح النواب المتحررين لابعاد العراق عن شبح المعارك الاقليمية وليكون الحامي الاول للدستور والعراق قولاً وفعلاً".
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