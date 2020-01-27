علاوي بشأن أحداث ساحة الحبوبي: تباً لسلطة لا تستطيع حماية شعبها ‬

وكتب علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تباً لسلطة لا تستطيع ان تحمي شعبها، هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام، ارفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في الناصرية فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود افعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ ٣٩ مليون عراقي".وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، صباح اليوم الاثنين، بأن "مجهولين هاجموا فجر اليوم المتظاهرين في ساحة الحبوبي وقاموا بإحراق خيام المعتصمين".

وأضاف المصدر، أن "حصلية هذه الاعمال بلغت شهيدين و18 مصابا بعضها خطرة"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بنصب الخيام مرة أخرى، وهناك هدوءاً نسبياً".