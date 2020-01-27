قائد شرطة ذي قار يوجه المنتسبين بتقديم التبرعات لدعم المتظاهرين المتضررين

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإيعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار أطلق قسم العلاقات والإعلام مبادرة إنسانية لدعم المتظاهرين المعتصمين لاسيما المتضررين منهم في ساحة الحبوبي والذين تعرضت سرادقهم للحريق نتيجة دخول مسلحين مجهولين وحرق الخيم والاعتداء عليهم"، مبينةً أن "قائد شرطة ذي قار وجه، اليوم، بالقيام بحملة تبرعات لدعم المتظاهرين المتضررين".



وأضاف البيان، أنه "دعماً من إعلام شرطة ذي قار ولإثبات حسن النوايا من القوات الأمنية وتضامنا مع أبنائنا المتظاهرين لمساعدة عائلات الشهداء ومساعدة الجرحى ودعم المتظاهرين السلميين، نرجوا من جميع منتسبينا بكافة أقسام شرطة ذي قار وتوابعها أن يهبوا لتقديم التبرعات المالية والعينية إلى قسمنا وبواسطة المعتمدين وبشكل طوعي سواء كانت التبرعات مالية أو أشياء أخرى يستفاد منها".

وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، صباح اليوم الاثنين، بأن "مجهولين هاجموا فجر اليوم المتظاهرين في ساحة الحبوبي وقاموا بإحراق خيام المعتصمين".

وأضاف المصدر، أن "حصلية هذه الاعمال بلغت شهيدين و18 مصابا بعضها خطرة"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بنصب الخيام مرة أخرى، وهناك هدوءاً نسبياً".