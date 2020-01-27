زلزال جديد يضرب العاصمة التركية انقرة

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر العاصمة التركية انقرة اليوم الاثنين.
وبحسب ادارة الكوارث والطوارئ التركية لم يبلغ عن وقوع اضرار مادية او بشرية
واوضحت "آفاد" بأن عمق الزلزال الذي ضرب "ايكورت" في العاصمة انقرة بلغ 13.64 كم، وأنها تراقب توابعه بشكل حثيث.
وكانت انقرة قد تعرضت يوم الخميس الماضي، الى زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فيما تعرضت مناطق في شرق تركيا يوم السبت الى زلزال اخر اسفر عن 21 حالة وفاة، و اصابة 1030 شخصا، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
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