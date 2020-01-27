الصين: قادرون على هزيمة فيروس كورونا

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، قدرة الحكومة على السيطرة على انتشار وباء الالتهاب الرئوي الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشونين: "حالياً الحكومة الصينية تتخذ إجراءات فعالة في إطار الوقاية من الأوبئة، وهي على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين الآخرين".
وأضافت: "نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 قتيلا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.
وأضافت: "نحن واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على السيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن، وهزيمة الوباء في النهاية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 قتيلا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.
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