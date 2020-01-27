برلماني: حسم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء خلال أيام قليلة

توقع النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، الاثنين، حسم تسمية المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وفيما تحدث عن "مؤشرات إيجابية" في هذا الصدد، أشار إلى الحاجة لـ"شخصية قوية" وقادرة على حفظ السيادة وإخراج القوات الأجنبية.
وأضاف، أن "الأيام القليلة المقبلة، ستكون كفيلة بحسم اسم المرشح، لكن تحديد المدة بيومين أو أكثر أو أقل هو أمر غير دقيق على اعتبار أن الحوارات ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى وقت غير محدد"، مبيناً أن "القوى السياسية ذاهبة باتجاه حلحلة الموضوع رغم وجود تفاوت بالرؤى حول بعض أسماء المرشحين وهي جميعاً أسماء محترمة لدينا".
ومضى الكناني إلى القول إن "المرحلة التي يمر بها العراق صعبة، ونحن بحاجة إلى شخصية قوية وقادرة على حفظ السيادة وإخراج القوات الأجنبية من البلد".
يشار إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.
وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي أكد، أمس الأول السبت، وجود "تقدم واضح" في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، لكنه حذر من "تداعيات خطيرة" نتيجة لاستمرار نقص الخدمات وعدم تشكيل الحكومة.
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