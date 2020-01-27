تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد إنساني لرجل يحتضن فتاة تحت عجلات القطار الذي يتحرك مع أصوات الدعوات على الرصيف التي تبتهل إلى الله بنجاتهما من الموت. وذكرت بعض حسابات مواقع التواصل أن الفتاة التي وقعت تحت القطار كانت في محطة بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وأن والدها الذي كان يرافقها على المحطة شاهدها وهي تقع فألقى بنفسه فوقها وأنقذها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مشهد أبكى الجميع... أب يلقي بنفسه تحت القطار لانقاذ ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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