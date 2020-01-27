اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " الحكومة العراقية تتابع بأجهزتها الرسمية كافة، ومنها وزارة الخارجية باهتمام، وحرص بالغ أوضاع الطلبة، والجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية إثر انتشار فايروس كورونا"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للوزارات ذات العلاقة، ووكالات الوزارة امس الأحد".
واضاف ان "الحكومة وفّرت طائرة خاصّة من الخطوط الجوّية العراقية على متنها طاقم طبّي لإجلاء الطلبة، والجالية المُقيمين في مدينة ووهان إلى بغداد مباشرة".
وكان وزير الخارجيّة قد وجّه سفارة جمهوريّة العراق لدى الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير، وعضويّة الملحقـيّة الثقافـيّة، وباشرت بمهامها فور تشكيلها، وقامت بحصر، وإحصاء أعداد الجالية العراقـيّة في مدينة ووهان، وإعداد مُذكّرة إلى مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في المدينة التي يُقيم فيها الطلبة العراقـيّون للسماح لهم بمُغادَرة المدينة.
كما فتحت السفارة خطوطاً ساخنة مُتاحة على مدار اليوم للجالية العراقـيّة، وكذلك قامت بإنشاء مجموعات ألكترونيّة؛ لضمان تحقيق تواصل مُباشِر معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تخصص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.