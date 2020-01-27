وزير الشباب يقرر مساندة الأندية الخمسة المنسحبة من الدوري الممتاز

2020-01-27 | 12:05
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قرر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، مساندة ودعم الأندية المنسحبة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وقال مراسل الخليج 365، إن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، استقبل عدداً من ممثلي أندية الدوري الممتاز لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير آلية إقامة البطولة.
وأوضح، أن الوزير أكد للأندية استعداده لمساعدة الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز لضمان مشاركتها في حال وافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
يذكر أن لجنة المسابقات عقدت اجتماعاً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز اليوم الاثنين، حيث سينطلق الدوري بمشاركة 15 فريقاً تم تقسيمها على ثلاث مجموعات.
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