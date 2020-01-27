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وزير الشباب يقرر مساندة الأندية الخمسة المنسحبة من الدوري الممتاز

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2020-01-27 | 12:05

وزير الشباب يقرر مساندة الأندية الخمسة المنسحبة من الدوري الممتاز

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قرر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، مساندة ودعم الأندية المنسحبة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وكانت أندية الكرخ والقاسم والديوانية وزاخو والسماوة قد قررت الانسحاب من المسابقة بسبب الأزمة المالية.

وقال مراسل الخليج 365، إن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، استقبل عدداً من ممثلي أندية الدوري الممتاز لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير آلية إقامة البطولة.


وأوضح، أن الوزير أكد للأندية استعداده لمساعدة الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز لضمان مشاركتها في حال وافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

يذكر أن لجنة المسابقات عقدت اجتماعاً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز اليوم الاثنين، حيث سينطلق الدوري بمشاركة 15 فريقاً تم تقسيمها على ثلاث مجموعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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