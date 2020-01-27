محمد رمضان يواجه الشائعات ويحسم خبر زواجه السري بصورة

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة رومانسية لزوجته نسرين من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها رزق من الله وتحبه أكثر مما تحب نفسها.

رمضان نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: "أكبر رزق في الحياة انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الاكبر انها تكون بتحبك اكتر من نفسها ربنا يملي كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل عين ويحفظ كل زوجين لأبنائهم."

يذكر أن محمد رمضان اعتاد نشر صوره مع أطفاله، ولكن مع تزايد شائعات زواجه سراً بدأ بنشر صور خاصة تجمعه بزوجته من جولاته الخارجية وكانت أشهرها صورة من باريس أمام برج إيفل، وتم نشرها بنفس توقيت رواج شائعة أكدت زواج رمضان من نجمة مسلسله الأخير "زلزال" الفنانة حلا شيحا.

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وواجهت حلا شائعة زواجها السري من محمد رمضان بالنفي مؤكدة أن زوجة رمضان صديقتها المقربة، ولا يجمعها بالفنان الشاب إلا زمالة عمل وصداقة شخصية مع عائلته.

محمد رمضان وحلا شيحا من كواليس مسلسل زلزال.