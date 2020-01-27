تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن احتمال وجود إصابتين بفيروس "كورونا" في إسرائيل.
إلى ذلك، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن عاملا صينيا يعمل في سديروت، نقل إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، للاشتباه في إصابته بالفيروس، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من إجازة قضاها في الصين.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد هذه الأنباء حتى الساعة.
من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن العشرات من الإسرائيليين ألغوا رحلاتهم المقررة إلى الصين، فيما أعلن موظفو قسم الجمارك في مطار بن غوريون، أنهم لن يعملوا على فحص المسافرين العائدين من الصين بسبب مخاوف تتعلق بعدوى فيروس كورونا، وقالوا إنهم لا يملكون معدات حماية آمنة.
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا إلى 80 ، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس القاتل إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان بفيروس 'كورونا' في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.