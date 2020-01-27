تعرف على مجموعات دوري الكرة الممتاز 2020

رياضة 2020-01-27 | 09:56 1,019 مشاهدة أجريت، قبل قليل، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2019/ 2020. القرعة تمت بمشاركة 15 نادياً تم توزيعها على 3 مجموعات، حيث سيتأهل من كل مجموعة فريقين، لتلعب الفرق الستة في الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب. المجموعة الاولى – ستقام مبارياتها في السليمانية او زاخو تضم:

الزوراء

نفط الجنوب

الميناء

النجف

الكهرباء الزوراءنفط الجنوبالميناءالنجفالكهرباء المجموعة الثانية – ستقام مبارياتها في دهوك تضم:

القوة الجوية

نادي الحدود

الصناعات الكهربائية

بغداد

النفط Advertisements المجموعة الثالثة – ستقام مبارياتها في اربيل تضم: الشرطة

اربيل

نفط ميسان

نفط الوسط

الطلبة يذكر أن فرق السماوة والكرخ والقاسم والديوانية وزاخو قررت الانسحاب من البطولة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها هذه الفرق وكون المشاركة في البطولة اختيارية وليست اجبارية.



وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الـ16 من شهر شباط المقبل موعداً لانطلاق البطولة.

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