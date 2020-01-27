صحة البصرة تكشف حقيقة اصابة عمال صينيين بفايروس كورونا في المحافظة

كشفت دائرة صحة البصرة، الاثنين، حقيقة اصابة عمال صينيين بفايروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن ظهور اعراض فايروس كورونا على اثنين من العمالة الصينية في محافظة البصرة".
واضافت ان "هذه الانباء عارية عن الصحة ولا يوجد اية حالة اصابة بفايروس كورونا ولا اية حالة اشتباه بالمرض في البصرة"، داعية الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".
وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، أن العراق خال من اي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخرا، فيما اشارت الى أن جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.
واكتشف مرض كورونا قبل اسبوعين في اليابان وكوريا الجنوبية قبل ان يبدا بالانتشار في الصين حيث اعلنت الاخيرة عن وفاة 17 شخصا بهذا المرض.
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