الان.. صوت الملاعب يكشف كواليس اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة

رياضة 2020-01-26 | 21:01 1,280 مشاهدة يسلط برنامج "صوت الملاعب"، اليوم الاحد، الضوء على اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم. وتتضمن الحلقة تصريحات لرئيس اتحاد الكرة الأسبق، ناجح حمود "الممتعض" وكذلك النجم الدولي السابق والمرشح بقوة ليكون ضمن تشكيلة الاتحاد المقبل، يونس محمود. وبالإضافة الى الكشف عن المرشح المفاجئ لرئاسة الاتحاد وأيضا الكشف عن سبب استنفار وانتفاض البصرة.



البرنامج يعرض الان على قناة السومرية من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

البرنامج يعرض الان على قناة السومرية من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

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