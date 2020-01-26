ذي قار تعطل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا الاثنين

اعلن محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين.
وقال المحافظ في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المحافظة حدادا على ارواح الشهداء وحفظا لسلامة لذي قار".
واضاف "نشكر جهود شيوخ العشائر ووجهائها ونشاطائها ومتظاهريها لمساعيهم في حفظ امن الناصرية"، مشددا "على الاجهزة الامنية بمنع اطلاق النار، ولن نتوانى في ملاحقة المتورطين".
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