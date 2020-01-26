أربيل يحقق اول ثلاث نقاط في ممتاز الطائرة

واستطاع فريق القلعة الصفراء، الخروج من المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (36-34) (25-15) نقطة، ليحقق اول ثلاث نقاط في المسابقة.

وسيواجه أربيل فريق بيشمركة السليمانية يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا في قاعة كلية التربية الرياضية.

