2020-01-26 | 20:28
0 مشاهدة
نجح فريق أربيل، في تحقيق فوز عريض على نظيره الجيش ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة، اليوم الاحد.
واستطاع فريق القلعة الصفراء، الخروج من المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (36-34) (25-15) نقطة، ليحقق اول ثلاث نقاط في المسابقة.
وسيواجه أربيل فريق بيشمركة السليمانية يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا في قاعة كلية التربية الرياضية.
وسيواجه أربيل فريق بيشمركة السليمانية يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا في قاعة كلية التربية الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أربيل يحقق اول ثلاث نقاط في ممتاز الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.