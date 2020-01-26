تسجيل حالات اختناق بالوثبة والمتظاهرون يتمركزون في ساحة الخلاني

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم تسجيل حالات اختناق في الوثبة ببغداد، فيما اشار الى ان المتظاهرين تمركزوا بساحة الخلاني وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك رمي متقطع للقنابل المسيلة للدموع في الوثبة ببغداد، ما ادى الى تسجيل ست حالات اختناق".
واضاف ان "المتظاهرين تمركزوا الان في ساحة الخلاني وسط العاصمة".
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