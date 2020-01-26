افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم تسجيل حالات اختناق في الوثبة ببغداد، فيما اشار الى ان المتظاهرين تمركزوا بساحة الخلاني وسط العاصمة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك رمي متقطع للقنابل المسيلة للدموع في الوثبة ببغداد، ما ادى الى تسجيل ست حالات اختناق". واضاف ان "المتظاهرين تمركزوا الان في ساحة الخلاني وسط العاصمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالات اختناق بالوثبة والمتظاهرون يتمركزون في ساحة الخلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.