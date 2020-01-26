فريق من الدرجة الأولى يحرج ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي

ومن المقرر أن تعاد المباراة في وقت لاحق على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول ، نظرًا للوائح المسابقة.

ودفع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بعديد الوجوه الشابة في التشكيل الأساسي، كما أراح معظم نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.



وافتتح كورتيس جونز، لاعب ليفربول التسجيل للريدز في الدقيقة 15 بعد تسديدة رائعة، فشل الحارس في إبعادها.

وتألق أدريان الذي حرم جون والي، مهاجم تشروزبري، من هدف محقق، حيث تصدى لتسديدة اللاعب المنفرد تمامًا بالمرمى في الدقيقة 24.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل لوف ظهير شروزبري، هدف ليفربول الثاني بالخطأ في مرماه بعد انطلاق الشوط يلحظات.

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وتألق أدريان مجددًا بعدما حول تسديدة لانج مهاجم شروسبيري، إلى ركلة ركنية بأطراف أصابعه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.



وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك ليفربول عن طريق البديل جاسون كامينجز، من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وعاد اللاعب نفسه لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، بعد خطأ فادح من ديان لوفرين.

وكاد محمد صلاح الذي دخل بديلاً لجويل ماتيب في الدقيقة 80، أن يسجل هدف قاتل بالرأس إلا أن كرته مرت بجوار القائم.