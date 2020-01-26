التعادل الإيجابي يحسم ديربي العاصمة الايطالية بين روما ولاتسيو

2020-01-26 | 19:52
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سقط فريق روما في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره فريق لاتسيو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.
ولم يستمر تفوق أصحاب الأرض طويلًا حيث تمكن فرانشيسكو أتشيربي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34.
بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد روما 39 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد لاتسيو 46 نقطة في المركز الثالث.
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