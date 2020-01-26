مقتل وإصابة 28 شخصاً بانفجار شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام، الأحد، بمقتل وإصابة 28 شخصاً بانفجار شمال سوريا. ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية سورية قولها، أن "سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي". وأضافت المصادر، ان "الانفجار أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين".



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