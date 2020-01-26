كوريا الجنوبية تتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً

رياضة 2020-01-26 | 16:00 2,158 مشاهدة توّج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على نظيره السعودي (1-0) اليوم الأحد، في المباراة النهائية من البطولة المقامة في تايلاند. وسجّل جيونغ تاي أوك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 114 بضربة رأسية، بعد امتداد المباراة إلى شوطين إضافيين. وتأهل المنتخبان سويًا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى أستراليا التي حصدت المركز الثالث. المحرر: محمد خليل

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