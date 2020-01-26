2020-01-26 | 15:54
المصدر:
1,020 مشاهدة
حقق مانشستر سيتي، فوزاً عريضاً على ضيفه فولهام، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالدور الرابع، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء مبكرة، طُرد على إثرها تيم ريم، مدافع فولهام، بعدما أعاق جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزنز من الخلف.
ونفذ إلكاي جوندوجان ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 8، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسكاي بلو بشكل رائع في الدقيقة 19.
وتكفل جيسوس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقتين 72، و75 من عمر المباراة.
ونفذ إلكاي جوندوجان ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 8، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسكاي بلو بشكل رائع في الدقيقة 19.
وتكفل جيسوس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقتين 72، و75 من عمر المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتأهل الى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانكليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.