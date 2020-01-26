مانشستر سيتي يتأهل الى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانكليزي

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء مبكرة، طُرد على إثرها تيم ريم، مدافع فولهام، بعدما أعاق جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزنز من الخلف.

ونفذ إلكاي جوندوجان ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 8، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسكاي بلو بشكل رائع في الدقيقة 19.



وتكفل جيسوس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقتين 72، و75 من عمر المباراة.