قال التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، إن النيران اشتعلت في طائرة إيرانية، كانت في رحلة داخلية بين مدينتي جرجان وطهران.
وأوضح التلفزيون أن النيران اشتعلت بعد دقائق من إقلاع الطائرة مما اضطرها للعودة إلى المطار، بينما لم يفد التقرير بوقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية كانت تنفذ رحلة داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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