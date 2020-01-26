علاوي: المرشح الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، أن المرشح لرئاسة الوزراء الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض سياسياً وشعبياً.

وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المرشح الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي ايراني او غيره وبمعزل عن ارادة الشعب العراقي المنتفض، سيُرفض سياسياً وشعبياً قبل ان يُطرح، وسيتسبب بازمة جديدة ويعقد المشهد اكثر".

وأضاف أن "هذا الحراك الشعبي الذي يملأ أرجاء الوطن هو حراك عراقي خالص، يرفض بشكل قاطع أي وصاية او تأثير خارجي، وهو ما نحرص عليه وندعو اليه".

ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، في (26 كانون الأول 2019)، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.