حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة الماضي إلى 35 شخصا، وفقا لما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.
وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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