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حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة الماضي إلى 35 شخصا، وفقا لما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت سلطات إدارة الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الجمعة.

وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.

 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنقذين يستخدمون أيديهم وحفارات ميكانيكية وغيرها من الأدوات ويواصلون البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في الإقليم.

وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في المناطق التي ضربها الزلزال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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