حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا

وقالت سلطات إدارة الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الجمعة.

وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.