عبد المهدي يوعز بمتابعة أوضاع العراقيين في الصين

أوعز رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الأحد، بمتابعة أوضاع العراقيين في الصين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع " في خبر مقتضب أطلعت عليه الخليج 365، إن "عبد المهدي أوعز بمتابعة اوضاع العراقيين في الصين". وانتشر فيروس "كورونا" في الصين بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، فيما قامت الحكومة الصينية بحجر عدة مدن ومنع الدخول والخروج إليها.



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