حقوق الانسان: استشهاد ١٢ متظاهرا في بغداد وذي قار واصابة ٢٣٠ آخرين

اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، عن "استشهاد" ١٢ متظاهرا في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، واصابة ٢٣٠ من المتظاهرين والقوات الامنية، كما اشارت الى حصول ٨٩ حالة اعتقال للمتظاهرين.
واوضحت المفوضية، أنها "وثقت استشهاد ١٢ متظاهرا منهم تسعة شهداء في محافظة بغداد وثلاثة شهداء في محافظة ذي قار"، مضيفة أنها "وثقت اصابة ٢٣٠ من المتظاهرين والقوات الامنية منهم 118 في بغداد و78 في ذي قار و 34 في محافظة البصرة، بالاضافة الى حصول ٨٩ حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة".
ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق "الأطراف كافة الى وقف اي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن اي تصادم يؤدي الى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على "إيقاف الانتهاكات في حقوق الانسان والتي تؤدي الى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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