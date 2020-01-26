قريباً.. 'VAR' في الدوري العراقي الممتاز

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2020-01-26 | 13:21
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كشف مدير شركة "عشتار" الناقل الحصري لمباريات دوري الكرة الممتاز، محمد هيجل، عن إجراء دراسة كاملة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملاعب العراق.
وقال هيجل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "أكملت جميع الدراسات والتحضيرات الخاصة بالفار بعد أن استشعرت ضرورة هذه التقنية في الأيام القادمة ودورها السلبي إن لم تتوفر في إرجاع الحظر على ملاعبنا".
وأضاف "سأسلم الاتحاد دارسة مفصلة عن الموضوع وفق آخر متطلبات الفيفا والأمر يحتاج الى تعاون الحكومة وكذلك استحصال الرخصة من الاتحاد الدولي".
وأضاف "سأسلم الاتحاد دارسة مفصلة عن الموضوع وفق آخر متطلبات الفيفا والأمر يحتاج الى تعاون الحكومة وكذلك استحصال الرخصة من الاتحاد الدولي".
وأكمل "عن نفسي أنا جاهز وانتظر الإشارة فقط ولولا التغيرات في هيكلية الاتحاد لكنت قد قدمت المشروع بشكل رسمي".
يذكر أن الاتحاد العربي كان قد نقل مباريات الأندية العراقية الى خارج العراق بسبب عدم وجود تطبيق "VAR" في ملاعب العراق.
المحرر: محمد خليل
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