الصين : إنتاجنا من الغاز بلغ 178 مليار متر مكعب عام 2019

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" نقلا عن بيانات رسمية من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، أن "الصين شهدت نمواً أسرع في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ أنتجت الصين حوالي 177.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2019، بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي".وأشارت البيانات، إلى أن "إنتاج الغاز الطبيعي زاد بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 161.02 مليار متر مكعب في عام 2018".

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة عن عام 2018 لتصل إلى 132.2 مليار متر مكعب عام 2019.

وبلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي في العام الماضي 306.7 مليار متر مكعب، بزيادة 9.4 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت شركة "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، إن استهلاك الغاز الطبيعي يقدر أن يتوسع بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود البلاد لمعالجة تلوث الهواء.