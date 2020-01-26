التيار الصدري يدعو لوقفة احتجاجية ضد السفارة الامريكية و'المتجاسرين' على الصدر

دعا التيار الصدري، الاحد، الى وقفة احتجاجية ضد السفارة الامريكية ببغداد ومن وصفهم "المتجاسرين" على السيد مقتدى الصدر مساء اليوم. وقالت الهيئة السياسية للتيار في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، "الى الاحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره.. ندعوكم اليوم الأحد الى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية واذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر ".



واوضح البيان، أن الوقفة الاحتجاجية تلك ستكون "عند الساعة السادسة مساء في اماكن صلوات الجمعة بالمحافظات"، مبينا أن الوقفة في النجف ستكون "قرب مجسرات ثورة العشرين".

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