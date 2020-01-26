إخماد حريق بعد دقائق من اندلاعه داخل بناية تجارية بالشورجة

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن الدفاع المدني أخمد حريقاً بعد دقائق من اندلاعه داخل بناية تجارية في منطقة الشورجة وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريق اندلع في محل لبيع الملابس في الطابق الأول من بناية تجارية بالشورجة بسبب أعمال اللحام".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني أخمد الحريق بعد دقائق من اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني أخمد الحريق بعد دقائق من اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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