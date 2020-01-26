بالصور.. توافد كبير الى ساحات التظاهر في البصرة

بدأ منذ صباح اليوم الاحد، توافد اعداد كبيرة من الطلاب والمواطنين الى ساحات التظاهر في محافظة البصرة. وشارك طلاب المدارس والجامعات بتظاهرات اليوم اضافة الى مواطنين من مختلف الفئات والشرائح، لاسناد المعتصمين في ساحات التظاهر وسط اجراءات امنية لحمايتهم من اية خروقات. Advertisements

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