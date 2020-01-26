الاعرجي يكشف عن ترشيح شخصية 'ضعيفة' لغرض الابقاء على الحكومة الحالية

كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، الاحد، عن ترشيح شخصية "ضعيفة" لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل تحالف سياسي "فعال" لغرض الابقاء على الحكومة الحالية.
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن تحالفا سياسيا فعالا يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع بمقبولية حتى لا تُمنح لحكومته الثقة في البرلمان.
وأضاف أن ذلك سيؤدي "للإبقاء على الحكومة الحالية بحجة تطبيق الدستور ومبدأ الديمقراطية".
وأضاف أن ذلك سيؤدي "للإبقاء على الحكومة الحالية بحجة تطبيق الدستور ومبدأ الديمقراطية".
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