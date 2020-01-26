خبير اقتصادي: قرار الصين ببناء مستشفى خلال ايام يولد رغبة عراقية لادخال شركاتها

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، إن الصين ذات تنمية بشرية هائلة وتستطيع من خلالها انجاز المشاريع الستراتجية والاقتصادية والخدمية بإسرع وقت.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن"حكومة الصين الشعبية قررت مؤخرًا بناء مستشفى في مدينة ووهان خلال مدة أقصاها 5 أيام لاستقبال الحالات الطارئة بفايروس كورونا"، مبينًا أن"هذه القرار يولد رغبة عراقية لأجل إدخال الشركات الصينية للعمل في العراق".

وأشار العطار إلى أن "التنمية البشرية الهائلة في الصين تُسرع من وتيرة إنجاز جميع المشاريع بفترات زمنية قصيرة جدًا وهذا غير متعامل بهِ في العراق أو البلدان العربية".

Advertisements

ولفت العطار إلى أن "الشركات الصينية لديها تجارب داخل بلادها وفي بلدان أخرى بالمشاريع الخدمية والسكنية والصناعية وغيرها وحققت إيرادات مالية كثيرة من تلك المشاريع مع شهادة عالمية بها".

وبين العطار أن "المباشرة بالاتفاقية الصينية – العراقية ستنقل بلادنا إلى وضع ستراتيجي وتعزز من إقتصادهِ الريعي وتحويله إلى أقتصاد السوق المفتوح ناهيك عن أمتصاص البطالة وتنفيذ المشاريع الخدمية".