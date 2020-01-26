اخبار العالم / اخبار العراق

مصادمات وسط الناصرية وتسجيل حالات اختناق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، فيما اشار الى انه تم تسجيل حالات اختناق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية"، مبينا ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".

 

واضاف انه "تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادمات وسط الناصرية وتسجيل حالات اختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا