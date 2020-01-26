مصادمات وسط الناصرية وتسجيل حالات اختناق

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، فيما اشار الى انه تم تسجيل حالات اختناق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية"، مبينا ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".
واضاف انه "تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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