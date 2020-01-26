الموقف الامني في بغداد صباح اليوم

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف في بغداد صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد يتضمن توافد مستمر للمواطنين الى ساحتي التحرير والخلاني ونفق التحرير"، مبينا انه "بعد قليل ستصل مجاميع من الطلاب الى التحرير".

واضاف ان "الوضع في الوثبة جيد في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "مصادمات حصلت فجر اليوم تطورت الى استخدام اطلاق القنابل المسيلة للدموع اسفرت عن اختناق 19 شخصا".

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وتابع ان "هناك زخم مروري في بعض الشوارع، ولايوجد اي قطع او اغلاق باستثناء اماكن التظاهر".

يذكر ان عمليات بغداد اعلنت امس السبت، عن اعادة افتتاح جسر الاحرار وتقاطع قرطبة وساحة الطيران وساحة الخلاني وطريق محمد القاسم في العاصمة.