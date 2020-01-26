كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف في بغداد صباح اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد يتضمن توافد مستمر للمواطنين الى ساحتي التحرير والخلاني ونفق التحرير"، مبينا انه "بعد قليل ستصل مجاميع من الطلاب الى التحرير".
واضاف ان "الوضع في الوثبة جيد في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "مصادمات حصلت فجر اليوم تطورت الى استخدام اطلاق القنابل المسيلة للدموع اسفرت عن اختناق 19 شخصا".
وتابع ان "هناك زخم مروري في بعض الشوارع، ولايوجد اي قطع او اغلاق باستثناء اماكن التظاهر".
يذكر ان عمليات بغداد اعلنت امس السبت، عن اعادة افتتاح جسر الاحرار وتقاطع قرطبة وساحة الطيران وساحة الخلاني وطريق محمد القاسم في العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الامني في بغداد صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.