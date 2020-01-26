ترامب يغرد بالفارسية مجددا.. وظريف ينصحه بعدم الاعتماد على المترجمين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه رفع العقوبات التي فرضتها على إيران لإجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر باللغة الفارسية مجددا، إن "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات"، مضيفا: "لا، شكرا".

من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على تويتر، داعيا ترامب إلى "بناء سياسته الخارجية وتصريحاته وقراراته على الحقائق، وليس على عناوين قناة فوكس نيوز أو مترجميه المتخصصين بالفارسية"، مرفقا نسخة من حواره مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية باللغة الإنجليزية "حتى يقرأها ترامب"، على حد تعبيره.

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وعرض ظريف سؤالا من مجلة "دير شبيغل" عما إذا كانت إيران تستبعد أي احتمال للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الذي قُتل إثر غارة أمريكية استهدفت موكبه في العاصمة العراقية بغداد، في 3 كانون الثاني الجاري.

ورد ظريف على سؤال المجلة قائلا: لا، لا أستبعد أبدا احتمالية أن تغير الناس مواقفها وتعترف بالحقائق. بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، بل كيف يتصرفون"، مضيفا أن "إدارة ترامب يمكنها أن تصحح ماضيها وترفع العقوبات وتعود إلى طاولة المفاوضات".