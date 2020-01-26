قروض جديدة للمواطنين بواقع 50 مليون من اجل البناء

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة ارض سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية ينوز نسخة منه انه "تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

واضاف انه "يشترط من يروم الحصول على القرض ان يقدم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يروم البناء في قطعة الارض".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.