النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 11 بواقع 50 لترا

اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض في بغداد والتي تحمل رقم 11، مبينة ان الكمية ستكون بمقدار 50 لترا.
وقالت شركة توزيع المشتقات النفطية في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض والتي تحمل رقم 11"، مبينا ان "الكمية ستكون بمقدار 50 لترا".
واضافت ان "المنافذ التوزيعية باشرت بتوزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين لتأمين خزين جيد للمواطنين خلال فصل الشتاء بعدما اطلقت عدة ارقام للبطاقة الوقودية السابقة ومنها رقم 2 و 9 ".
يذكر ان وزارة النفط دابت خلال السنوات الماضية على توزيع النفط الابيض خلال موسم الشتاء عن طريق الكابونات منعا للزخم .
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