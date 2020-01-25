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واشنطن: اعلن البنتاغون الجمعة ان 34 جنديا اميركيا اصيبوا بارتجاج في الدماغ اثناء الضربات الايرانية الاخيرة على قاعدة عين الاسد في غرب العراق. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحافيين ان "34 جنديا اصيبوا بارتجاج في الدماغ". وكانت السلطات أكدت سابقا اصابة 11 جنديا بارتجاج جراء الهجوم الصاروخي.



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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: 34 جنديًا أميركيا أصيبوا بارتجاج دماغي جراء ضربات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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