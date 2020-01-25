تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا زلزال شرقي البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، امس الجمعة، إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.
وأضاف "تم إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض"، مؤكدا أن "22 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".
وأردف وزير الداخلية التركي أن "398 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".
بدوره، قال وزير الصحة التركي، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصابا، بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.
وضرب زلزال بقوة 6.9 إلى 7 درجات منطقة شرق تركيا، وشعر به سكان بعض المدن العراقية والسورية.
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