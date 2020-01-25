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تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا زلزال شرقي البلاد

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أعلن وزير الداخلية التركي، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، امس الجمعة، إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "قتل 22 شخصا في الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ".

وأضاف "تم إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض"، مؤكدا أن "22 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".


وأردف وزير الداخلية التركي أن "398 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".

بدوره، قال وزير الصحة التركي، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصابا، بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

وضرب زلزال بقوة 6.9 إلى 7 درجات منطقة شرق تركيا، وشعر به سكان بعض المدن العراقية والسورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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