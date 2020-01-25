تسجيل ثماني حالات اختناق واصابة قرب ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل ثماني حالات اختناق وإصابة قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ثماني حالات اختناق واصابة خلال الاحداث المستمرة منذ صباح، اليوم، لغاية الان قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "قوات مكافحة الشغب متوجهة من ساحة الوثبة باتجاه ساحة الخلاني".



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